Госдума лишила мандата Гудкова, принимавшего участие в акциях оппозиции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовал 291 депутат, против - 150, трое воздержались.

Как заявила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко, правоохранительные органы выяснили, что Г.Гудков занимался предпринимательской деятельностью, что противоречит российскому законодательству о статусе депутата.

Сам Г.Гудков перед голосованием назвал все обвинения «наспех сляпанной фальшивкой». «По сути, это бесправное судилище, это политическая месть, внесудебная расправа», - сказал Г.Гудков и добавил, что его преследуют «по команде из Кремля».

Он подчеркнул, что мандат депутата он получил от народа, и только суд может лишить его мандата.

«Сейчас брошены лучшие силы ФСБ и других правоохранительных органов на оппозицию… Что, поймали всех террористов и бандитов?», - заявил Г.Гудков. По его словам, спецслужбы России превращаются в защитников политического режима, способных выполнять в том числе преступные поручения.

Он сообщил, что у властей есть желание разогнать «Марш миллионов» 15 сентября и арестовать лидеров оппозиции.

«Если вы думаете тем самым ликвидировать протест, образовавшийся после фальсифицированных выборов (в Госдуму) 4 декабря, то это не пройдет… Это месть за Болотную и Сахарова (места проведения многотысячных акций протеста в Москве - УНИАН)», - заявил Г.Гудков.

Он сообщил, что намерен обжаловать решение Госдумы в Верховном суде России.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев, также участвовавший в уличных акциях протеста, заявил, что такие несудебные решения принимались только в фашистской Германии, и это компрометирует российский парламент.

Как сообщал УНИАН, мэрия Москвы согласовала проведение 15 сентября оппозиционного «Марша миллионов», сократив количество участников вдвое – до 25 тысяч человек.

В ходе акции оппозиционеры намерены требовать отставки Президента России Владимира Путина «как символа системы», а также проведения досрочных выборов в Госдуму РФ.

Марш предполагается провести в 50 городах России.

Подобные акции в Москве проводились 6 мая и 12 июня.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.