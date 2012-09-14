УНА предлагает лишить Крым автономного статуса

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель ОО «Украинское юридическое общество», кандидат в народные депутаты от УНА Олег Березюк.

По его словам, административно-территориальное устройство Украины должно отвечать Конституции Украины, в которой определено, что Украина - унитарная страна.

«Потому в Украине не должно быть автономных образований и, соответственно, Крым должен получить статус области», - сказал О.Березюк и добавил, что автономия Крыма неестественна с юридической, исторической и этнической точек зрения.

О.Березюк отметил, что УНА выступает за повышение роли местного самоуправления в системе государственного управления Украины.

«УНА предлагает оптимизировать систему государственного управления, и для этого мы предлагаем предоставить АРК статус области. Мы в любом случае не хотим притеснять чьи-то права, мы хотим передать достаточную часть полномочий на места, чтобы регионы могли самостоятельно и автономно развиваться», - пояснил он.

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По словам О.Березюка, в проекте Конституции, разработанном УНА, предлагается лишить государственные администрации функции управления и в то же время усилить органы местного самоуправления.

«Когда АРК будет иметь статус области, она будет иметь такие же права, как и все остальные областные образования», - добавил он.

Кроме того, УНА выступает за воплощение в жизнь принципа повсеместности местного самоуправления, который является одним из основополагающих принципов Европейской хартии местного самоуправления.

По убеждению УНА, это расширит юрисдикцию территориальных общин, что, в свою очередь, станет толчком для развития соответствующих административно-территориальных единиц.

В УНА считают, что функции местных органов государственной власти должны сводиться лишь к обеспечению выполнения государственных программ и надзора за соблюдением законности органами местного самоуправления.

Украинская национальная ассамблея убеждена в необходимости пересмотра принципов формирования государственного и местного бюджетов. Большинство заработанных на соответствующей территории средств, по убеждению партии, должны оставаться в распоряжении территориальных общин, а в государственный бюджет должны поступать лишь средства, необходимые для обеспечения выполнения функций государства.

О.Березюк отметил, что УНА выступает за создание такой Конституции, которая будет действовать эффективно и обеспечит справедливость в Украине независимо от того, кто будет при власти.

Он сообщил, что УНА будет активно участвовать в конституционном процессе. «Мы предложим председателю Конституционной ассамблеи Леониду Кравчуку рассмотреть проект нашей Конституции. Если они откажутся от этого, в любом случае мы не будем стоять в стороне конституционных процессов, происходящих в Украине», - сказал О.Березюк.

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Старший научный сотрудник института политических и этнонациональных исследований им. Кураса НАН Украины, кандидат в народные депутаты от УНА Павел Гай-Нижник, в свою очередь, отметил, что сохранение автономии Крыма грозит политическими, социальными, экономическими и гражданскими волнениями.

«Продолжение существования автономии - это угроза расчленения Украины, что в перспективе полностью грозит и упадком самой украинской государственности. Мы имеем прецеденты грузинской проблемы, югославской, в частности, сербской, и, судя по тенденции, которая развивается в политикуме и чему способствует Партия регионов и ее преспешники, это ведет к угрозе национальной безопасности существования Украинского государства», - заявил П.Гай-Нижник.