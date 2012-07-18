Крым хочет уравнять свою Конституцию с Основным законом Украины

Крымское руководство предлагает уравнять в правах Конституцию Автономной республики с Конституцией Украины и наделить Верховный совет АРК правом законодательной инициативы. Такие предложения рабочая группа, созданная председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым, планирует в течение двух месяцев подать на рассмотрение Конституционной ассамблеи при президенте Януковиче. В оппозиции заявляют, что реализация подобных инициатив будет означать "выход Крыма из состава Украины", пишет Коммерсант-Украина.

Власти Крыма начали активную работу по расширению политических и экономических полномочий автономии. Анатолий Могилев создал рабочую группу из представителей Совмина, Верховного совета Крыма и ученых. Ее цель — разработать предложения по изменению Конституции Украины в части расширения полномочий автономии. "Наша задача — вынести на рассмотрение Конституционной ассамблеи наше видение взаимоотношений Крыма с центральными органами власти и сделать систему управления логичной и понятной",— процитировали крымского премьера в пресс-службе Совмина. Могилев подчеркнул, что Крым обладает "мощным потенциалом", при котором недопустимо оставаться дотационным регионом: "Нам необходимы не декларативные, а реальные полномочия. Это позволит принимать большинство важных для крымчан решений не в Киеве, а в самом Крыму".

Работа группы, по словам депутата Верховного совета Крыма Ефима Фикса, продлится один-два месяца, после чего ее предложения поступят на рассмотрение Конституционной ассамблеи, созданной при президенте Украины.

Примечательно, что право законодательной инициативы для Верховного совета Крыма было предусмотрено в Конституции автономии, принятой 6 мая 1992 года. Среди прочего этот документ определял Крым как самостоятельное государство, которое находится с Украиной в конфедеративных отношениях. В марте 1995 года президент Леонид Кучма отменил Конституцию Крыма, а в 1998 году Верховная рада законом утвердила новую Конституцию АРК с куда более скромными полномочиями.

Председатель фракции "Союз" в крымском парламенте Лев Миримский поддерживает расширение прав автономии. "Если дать Крыму законодательное право, тогда Крым сам определится, что ему делать",— заявил он, уточнив, что выступает за федеративное устройство Украины. "На мой взгляд, это стабилизировало бы ситуацию в стране. Это не сепаратистские настроения, а экономически обоснованное мнение: Крым должен сам определять свои приоритеты, формировать и утверждать бюджет",— подчеркнул господин Миримский.

Первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александр Черноморов (Партия регионов) усомнился в том, что официальный Киев одобрит предложения крымских властей. Отметив, что предложения Анатолия Могилева "сопряжены с федерализацией Украины", господин Черноморов сказал, что их стоит воспринимать как пиар-ход.

Представители оппозиции со своей стороны заявляют, что инициатива руководства АРК по согласованию принимаемых законов Украины с нормами Конституции автономии "будет означать конфедеративные связи Украины с Крымом". "Фактически это выход Крыма из состава Украины, что нынешней Конституцией не допускается!" — возмутился замглавы парламентского комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Юрий Ключковский ("Наша Украина—Народная самооборона"). Он напомнил, что реализация этой инициативы касается изменения I раздела Конституции и требует проведения всеукраинского референдума. "Ее перспективы будут зависеть от состава следующего созыва Верховной рады и позиции Виктора Януковича",— сказал Ключковский.