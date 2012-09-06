УНА представила проект изменений в Конституцию

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН член партии, адвокат Олег Березюк, созданной Конституционной ассамблее отведено слишком много времени для разработки и внесения изменений в Основной Закон, что может свидетельствовать лишь о том, что действующая власть и в дальнейшем намерена укреплять «единоличность в управлении страной».

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По словам О.Березюка, проект Конституции, разработанный УНА, предусматривает, что Украина является унитарной президентской республикой, в которой Президент - не только глава государства, но и возглавляет исполнительную ветвь, и тем самым на него возлагается ответственность за действия правительства.

Кроме того, проектом предлагается лишить Президента права единоличного роспуска парламента.

Вместе с тем, Президент уполномочен объявлять всенародный референдум о доверии к Верховной Раде, а в случае выражения доверия народом парламенту Президент должен уйти в отставку.

По словам О.Березюка, также в проекте прописано, что государственные администрации на местном уровне будут исполнять только роль надзора за соблюдением законности на соответствующей территории, будут координировать реализацию государственных программ.

Также УНА выступает против существования на территории Украины автономных образований, в соответствии с чем Крым должен получить статус области.

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В то же время УНА настаивает на возвращении трехуровневой судебной системы во главе с Верховным Судом, проведении тщательного отбора кадров в правоохранительные органы, упрощении налогового законодательства, восстановлении статуса ядерного государства с возвращением на вооружение соответствующего оружия и т.п.