Pussy Riot готовят новую акцию

00:36, 14 сентября 2012
Политика
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Две участницы группу Pussy Riot, известные как Кот и Балаклава, заявили, что в планах коллектива - проведение новой эпатажной акции.

Кот и Балаклава готовятся к новой акции Pussy Riot

По их словам, панк-молебен в Храме Христа Спасителя "задал высокую планку", и им придется постараться, чтобы следующий перформанс оказался не менее резонансным, чем предыдущий.

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Заявление о том, что Pussy Riot намерены продолжить свои выступления, участницы коллектива сделали в интервью радиостанции "Свобода". Подробностями новой акции панк-исполнительницы не делились, чтобы не сорвать свои планы.

Единственное, о чем Кот и Балаклава согласились сообщить, это что усиленно занимаются спортом. Без хорошей физической подготовки проведение новой акции невозможно.

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