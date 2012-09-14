Pussy Riot готовят новую акцию

По их словам, панк-молебен в Храме Христа Спасителя "задал высокую планку", и им придется постараться, чтобы следующий перформанс оказался не менее резонансным, чем предыдущий.

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Заявление о том, что Pussy Riot намерены продолжить свои выступления, участницы коллектива сделали в интервью радиостанции "Свобода". Подробностями новой акции панк-исполнительницы не делились, чтобы не сорвать свои планы.

Единственное, о чем Кот и Балаклава согласились сообщить, это что усиленно занимаются спортом. Без хорошей физической подготовки проведение новой акции невозможно.