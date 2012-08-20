Московская полиция разыскивает участниц Pussy Riot, которые остаются на свободе

Московская полиция разыскивает остающихся на свободе вокалисток панк-группы Pussy Riot.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе московской полиции.

«Из уголовного дела в отношении участниц группы Pussy Riot выделено в отдельное производство дело в отношении соучастниц данного преступления. В настоящее время дело находится в производстве, проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения еще нескольких девушек», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2012 года пять участниц Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве провели «панк-молебен» против Владимира Путина. Трое участниц группы - Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич - 17 августа были осуждены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство, совершенное по мотивам религиозной ненависти и вражды.