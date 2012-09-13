Тимошенко требует вернуть изъятые дозиметры

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, об этом заявил адвокат Александр Плахотнюк.

"Юлия Тимошенко в моем присутствии написала соответствующее заявление, в котором объяснила ситуацию. Она требует предоставления разрешения, чтобы адвокаты смогли передать ей дозиметры для контроля за радиационным фоном и возможности защитить ее жизнь", - сказал А.Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пенитенциарная служба заявила, что выявила в палате Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, где содержится Ю.Тимошенко и ее сокамерница, «тайник».

Тайник, замаскированный под обычную книгу (Уголовно-процессуальный кодекс Украины), был выявлен во время проведения планового осмотра помещения и их личных вещей.

В указанном тайнике, а также в прикроватной тумбочке она хранила запрещенные для обращения предметы (технические устройства).

Кроме того, по данным ГПтС, в личных вещах Ю.Тимошенко были выявлены и изъяты лекарства неустановленного происхождения.

В свою очередь экс-премьер заявила, что конфискованные у нее дозиметры четыре раза показывали существенное превышение норм радиационного фона в больничной палате.