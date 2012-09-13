Бойко: Украина строит планы, исходя из "вовремя поданной заявки в Газпром"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко.

«Мы направили им заявку еще в сроки, указанные в требованиях контракта – в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из этой заявки», - сказал Ю.Бойко.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.