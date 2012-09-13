Херсонский губернатор «сломал» сайт ОГА ради пиара
Херсонский губернатор заявляет, что официальный сайт ОГА отключили по его указанию для рекламы нового сайта.
Губернатор Херсонской области Николай Костяк заявил журналистам, что официальный сайт Херсонской облгосадминистрации был отключен вчера по его указанию.
Об этом губернатор сообщил сегодня, 13 сентября, на пресс-конференции в Херсоне.
«Нас не удовлетворял тот уровень освещения социально-политической и экономической жизни области, который был на старом сайте. Я бываю в селах, в районах и вижу, что люди там не знают о том, что происходит в регионе, что обсуждается на совещаниях в облгосадминистрации, какие решения принимаются, что меняется», - сообщил Н.Костяк, комментируя свое решение.
При этом губернатор отметил, что уже сегодня он собирал совещание по поводу изменений в информационной политике ОГА и ругал некоторых подчиненных.
«Там (на старом сайте ОГА - УНИАН) есть такие примеры, что пришлось некоторых из руководителей структурных подразделений ОГА буквально «тыкать носом», потому что видно по информации, что уже год не заходили на сайт», - сообщил Н.Костяк.
Что касается самого способа привлечения внимания к изменению формата сайта, губернатор уверен что поступил правильно.
«Мы подошли к этому вопросу креативно: мы хотели сделать сенсацию и мы ее преподнесли», - отметил Н. Костяк и показал пачку распечаток информации о хакерском нападении на сайт ОГА из центральных СМИ.
Также глава области сообщил, что к работе на сайте привлечена «талантливая, креативная молодежь, которая готова работать на сайте не за деньги».
«Стоимость этого проекта ноль целых ноль десятых денег», - подчеркнул Н.Костяк.
Как сообщал УНИАН, вчера, 12 сентября, с утра официальный сайт Херсонской ОГА не работал, а ориентировочно с 12:00 на сайте появилась заставка, на которой размещено изображение маски из известного фильма "V" - значит вендетта", которая стала общепринятым логотипом разных международных групп хакеров.
Также на сайте стоял счетчик, который производил обратный отсчет и размещена надпись: "До початку нової інформаційної ери на Херсонщині залишилось:..".
Тогда же в пресс-службе Херсонской ОГА УНИАН сообщили , что скорее всего сайт подвергся хакерской атаке и сейчас работники компьютерного отдела ОГА разбираются с ситуацией.