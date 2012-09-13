Из-за конфликта по островам Китай «не советует» своим туристам ехать в Японию

Китайские туроператоры призывают туристов отказаться от поездок в Японию до урегулирования конфликта вокруг спорных островов Дяоюйдао, национализированных японскими властями, передает корреспондент РИА Новости.

"В интересах безопасности мы не советуем туристам отправляться в Японию сейчас, когда ситуация между двумя странами так накалена. Соответствующее указание мы получили от Управления по делам туризма", - сообщила сотрудница крупнейшего в Китае туроператора CITS (China International Travel Service) Чжан Жуй.

По ее словам, в настоящее время компания возвращает туристам, ранее оплатившим поездки в Японию, стоимость путевок. Как пишут в четверг местные СМИ, указание туристического ведомства касается всех китайских туркомпаний. Экономический ущерб, нанесенный обострением территориального спора туристической отрасли Китая и Японии лишь предстоит подсчитать, однако как отмечают ее представители, "национальный суверенитет дороже потерянной выгоды", пишет в четверг газета "Мэйжи Цзинцзи Cиньвэнь" (National Business Daily).