Эксперт: заказчики "джинсы" не собираются решать проблемы

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение выразили участники круглого стола, посвященного вопросу пределов разрешенного в протестной деятельности, политической и медиа «джинсе».

По убеждению эксперта «Украинского клуба» Дмитрия Гаврилюка, для гражданина Украины появление большого количества политической «джинсы» должно свидетельствовать о том, что ее заказчики не знают, каким образом можно решить имеющиеся в обществе проблемы и не собираются их решать.

«Это может свидетельствовать о том, что они не собираются вести диалог с вашими политическими представителями или вами лично. Сбросили текст - и пусть что-то с ним будет, и какая разница, как вы его поймете», - сказал Д.Гаврилюк.

Эксперт считает, что такие политики являются мотами, которые не умеют рационально использовать свои ресурсы и время.

Д.Гаврилюк также считает, что владельцы СМИ вместе с политическими психологами и консультантами должны выработать своеобразные «маркеры» для обозначения заказных материалов и ответственности их заказчиков.

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По убеждению правозащитника Ивана Макара, если заказные материалы дают прибыль СМИ, то они имеют право на существование.

«Если средства массовой информации не будут использовать «джинсу», они будут неконкурентоспособными с другими средствами массовой информации, которые это делать будут», - сказал он.

И.Макар также считает, что если бы общество игнорировало СМИ, которые обнародуют «джинсу», то такое явление исчезло бы вообще. «Но общество является достаточно аморальным и имеет аморальные СМИ», - сказал он.