Рекламщики смеются над тем, как партии транжирят деньги на агитацию

Коммунисты - 6 млн, Виктор Медведчук - 5 млн. Об этом Тиждень.ua сообщил президент группы SA Political Communications, руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины Артем Биденко, ссылаясь на мониторинг компании Doors Consulting.

Кроме того, согласно мониторингу, в течение первой половины июля на наружную рекламу по 2,5 млн грн. потратили партии Наталии Королевской и Виталия Кличко. Реклама же оппозиции обошлась в 1 млн 250 тыс грн. По словам Биденко, в течение мониторинга насчитали не менее 3 тыс. площадок рекламы Партии регионов, около 2500 - Коммунистической партии, 1170 - партии «Украина-вперед!", 2000 - Медведчука, 707 - оппозиции. Партия «Удар» только начала размещение рекламы 15 июля, поэтому, по словам Биденко, количество щитов насчитывало на момент мониторинга 81. «Я бы оценил кампанию до конца июля в 1000 площадок», - отметил он.

По словам эксперта, на телевизионную рекламу в среднем политические партии тратят втрое больше. То есть исходя из вышеуказанных показателей, можно посчитать эти расходы. «Однако здесь не учитывается джинса, проплаченные новости и т.д.», - уточнил он.

По словам эксперта, политические партии неэффективно проводят рекламные кампании.

«У каждой политической силы есть своя целевая аудитория, которая имеет специфику в пересмотре тех или иных СМИ. Например, для Кличко подходят больше молодежные СМИ, аудитория меньше смотрит телевидение, меньше доверяет рекламе, но больше общается в интернете. Также молодежь нужно ловить в точках, где она находится. Это университеты, спортивные площадки и т.п.. Для Королевской был выбран имидж работы с предпринимателями, поэтому выбрасывать такие деньги на наружную рекламу совершенно не нужно. Ей необходимо было создавать площадки для прямого общения с предпринимателями, сбор подписей и тому подобное…», - пояснил Биденко.

Однако, у политиков подход другой, добавляет эксперт. «Они исходят не от эффективности, а от того, сколько у них денег. К примеру, есть миллион в месяц, его делят на рекламу следующим образом: больше на ТВ, меньше - на прессу. Этот подход - любительский. Рекламу можно сравнить с приготовлением супа: можем бросить все ингредиенты сразу, а можем - постепенно. С рекламой так же, она работает по рецепту. А политики по рецепту не работают. Соответственно они неэффективно тратят свои деньги. Это - эффект ядерной бомбы. Они бросают рекламу на всех и получают определенный эффект, который не прогнозируется. Он массовый, конечно, но то, что средства потрачены эффективно, сказать не могу. В рекламных коммерческих кампаниях над таким смеются », - резюмировал он.