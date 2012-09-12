Мужчина погиб, упав с дерева

Об этом сегодня сообщает местный сайт ilich.in.ua со ссылкой на информацию Мариупольской станции экстренной медицины.

По словам медиков, мужчина не удержался на дереве и упал головой вниз с двухметровой высоты. При падении пострадавший получил перелом основания черепа. Травма оказалась несовместима с жизнью, и молодой человек скончался на месте.