Баррозу призывает к федерации национальных государств Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.М.Баррозу заявил сегодня, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге с речью о состоянии дел в Европе.

«Нам будет необходимо двигаться к федерации европейских государств. Сегодня я призываю к федерации национальных государств», - сказал Президент Еврокомиссии.

При этом, по словам Ж.М.Баррозу, создание такой федерации потребует изменения соглашения ЕС. Вместе с тем, работа над движением в этом направлении должна быть начата уже сейчас.

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«До новых выборов в 2014 году Еврокомиссия представит свое видение будущего ЕС, а также представит идеи об изменениях соглашения ЕС», - сказал Президент Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что сначала необходимо определить политическое направление, а уже потом выбирать соответствующие средства.

Ж.М.Баррозу также отметил, что создание федерации европейских государств должно основываться на демократических ценностях.

«Европа не может быть технократической, бюрократической или дипломатической. Она должна быть еще более демократической», - подчеркнул Президент Еврокомиссии.