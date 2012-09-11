Европарламент пришлет 15 наблюдателей на выборы в Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства Европейского Союза в Украине.

Европарламент принял решение отправить официальную делегацию, которая будет наблюдать за нынешними парламентскими выборами в Украине.

Делегация будет состоять из 15 депутатов Европарламента, которые будут назначены на протяжении ближайших недель. Как только назначения будут объявлены, имена членов официальной делегации от Европарламента будут поставлены в известность прессе, в частности, через Представительство ЕС в Украине.

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Делегация Европарламента станет частью Международной миссии наблюдателей за выборами, которая будет включать также представителей от Офиса демократических институтов и прав человека (ОДИПЧ) и парламентских ассамблей Совета Европы (ПАСЕ), ОБСЕ и НАТО.