Президент Европарламента: Отношения между ЕС и Украиной очень сложные

Об этом он заявил сегодня во время чата на странице Европарламента в сети Facebook.

"Отношения между ЕС и Украиной очень сложные. Мы надеемся, и мы ожидаем в течение следующих нескольких недель на свободные и честные выборы", - сказал М.Шульц.

"Мы хотим, чтобы Украина была как можно ближе к нам. Однако наши фундаментальные демократические ценности должны уважаться ", - добавил президент Европарламента.