Президент Европарламента: Отношения между ЕС и Украиной очень сложные
21:46, 05 сентября 2012Политика
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Президент Европарламента Мартин Шульц считает, что отношения между ЕС и Украиной являются очень сложными.
Шульц ждет честных выборов
Об этом он заявил сегодня во время чата на странице Европарламента в сети Facebook.
"Отношения между ЕС и Украиной очень сложные. Мы надеемся, и мы ожидаем в течение следующих нескольких недель на свободные и честные выборы", - сказал М.Шульц.
"Мы хотим, чтобы Украина была как можно ближе к нам. Однако наши фундаментальные демократические ценности должны уважаться ", - добавил президент Европарламента.
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