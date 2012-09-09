Янукович оценил удар Кличко
13:04, 09 сентября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил чемпиона мира по версии WBС в супертяжелом весе Виталия Кличко с победой в поединке с немецким боксером Мануэлем Чарром.
Янукович поздравил Кличко с победой
В поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, говорится: «Чрезвычайно приятно, что Вы достойно защитили чемпионский титул, продемонстрировав мастерство и индивидуальный стиль в поединке с высокорейтинговым соперником».
В.Янукович пожелал В.Кличко крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед.
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