Янукович оценил удар Кличко

В поздравлении, текст которого размещен на сайте Президента, говорится: «Чрезвычайно приятно, что Вы достойно защитили чемпионский титул, продемонстрировав мастерство и индивидуальный стиль в поединке с высокорейтинговым соперником».

В.Янукович пожелал В.Кличко крепкого здоровья, семейного счастья и новых побед.