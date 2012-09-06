Азаров хочет открыть китайскую школу

Как передает корреспондент УНИАН, с таким предложением он выступил сегодня в ходе встречи с заместителем главы постоянного комитета Всенародного собрания народных представителей КНР Чень Чжили.

«Я предлагаю Вам подумать о создании рабочей группы по разработке школьных учебников китайского языка, а также создания в Украине специализированной школы с китайским языком преподавания», - сказал Н.Азаров.

Н.Азаров подчеркнул, что на сегодняшний день торгово-экономические отношения между Украиной и Китаем развиваются достаточно активно. Двусторонний товарооборот в 2012 году может превысить 9 млрд долларов, и на данный момент необходимо уделить больше внимания развитию отношений в области культуры и образования.

По словам Н.Азарова, Украина продолжает занимать позицию признания одного Китая. «Мы стоим принципиально на позиции одного Китая. И Украина имеет дело только с одним правительством – это правительство КНР», - сказал Н.Азаров.