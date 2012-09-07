Презервативы с именами депутатов шестого созыва поднялись в небо над ВР
15:32, 07 сентября 2012Политика
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Под стенами ВР провели символическую акцию прощания с нынешним созывом, запустив в небо презервативы с гелием, подписанные фамилиями депутатов.
С депутатами 6-го созыва попрощались символически, фото НБН
В акции приняли участие около 15 человек, в том числе и известные писатели, которые писали на презервативах фамилии депутатов действующего состава парламента, сообщает НБН.
В конце мероприятия участники под песню «До свиданья наш ласковый мишка» запустили надувного медведя, которого подписали «Миша Ч». По словам организаторов, этот шарик символизировал голосование чужими карточками.
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