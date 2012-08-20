Округ в Киевской области бьет рекорды по количеству кандидатов

Об этом УНИАН сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В частности, наибольшее количество - 312 - кандидатов в депутаты зарегистрировано в столичных одномандатных округах и 294 кандидата - в округах Киевской области.

Меньше всего кандидатов в депутаты зарегистрировано в одномандатных округах Севастополя — 28 чел., Херсонской области — 54 и в Черновицкой области — 50.

При этом самая ожесточенная конкуренция за депутатский мандат будет в одномандатном округе № 95 в Киевской области, в котором зарегистрировано 48 кандидатов в депутаты. В этом округе баллотируются, в частности, бывший председатель Киевской областной госадминистрации Евгений Жовтяк, выдвинутый партией «Украинская платформа "Собор", Вячеслав Кутовый (партия "Батькивщина"), Петр Мельник (Партия регионов) и другие.

В округе № 90 в Киевской области за депутатский мандат борьбу будут вести 47 кандидатов, в том числе заведующий сектором обеспечения работы первого заместителя министра экономического развития и торговли Роман Атаманский, народный депутат Украины Руслан Зозуля (внефракционный), директор Киевского областного центра по инвестициям и развитию Вадим Коверда (Партия регионов), актер-вокалист Григорий Музыка (партия "Возрождение"), народный депутат Виталий Чудновский (самовыдвиженец) и другие.

Второе место по конкурсу занимают округа столицы. В частности, в округе № 212 баллотируются 39 кандидатов, в том числе заместитель директора дочернего предприятия "Фуршет Центр" Владимир Кононеко (самовыдвиженец), народный депутат Кирилл Куликов (партия «УДАР»), народный депутат Екатерина Лукьянова (самовыдвиженец), адвокат Татьяна Монтян (самовыдвиженец), народный депутат Тарас Чорновил (самовыдвиженец) и другие.

Наименьшее количество кандидатов в депутаты — по четыре - зарегистрированоя в округах № 41, 53 в Донецкой области и в округах № 45, 49 и 50 Донецкой области — 5 кандидатов. Также по 5 кандидатов в депутаты будут бороться за мандат в округе № 81 Запорожской области и в округах № 175 и 178 Харьковской области.