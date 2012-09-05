Регионал «успокоил» украинцев: Курсу доллара ничего не угрожает

Колебания на рынке обмена валют являются следствием искусственно нагнетаемого предвыборного психоза. Такое мнение высказал народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов, председатель подкомитета по вопросам международной экономической политики Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Алексей Плотников, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«На самом деле колебания на рынке обмена валют не имеют под собой никаких экономических оснований», - отметил политик.

По теме: Симоненко объяснил падение гривни: власти нужны деньги до выборов

А.Плотников напомнил, что ажиотажным спросом на иностранную валюту в нашей стране сопровождаются любые выборы. «И сейчас валютные колебания происходят по той же причине», - добавил он.

«Представители Национального банка четко заявили – курсу доллара ничего не угрожает. В конце концов, обнародован средний курс этой валюты на 2013-2014 годы, который от сегодняшнего значительно не отличается», - заявил депутат.

«Поэтому я думаю, что психоз, который сегодня поддерживается искусственно, в ближайшее время будет нивелирован, а ситуация нормализуется», - подытожил парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на украинском межбанке котировки повысились до 8,1800/8,2000 грн/долл., по евро - 10,2950/10,3240 грн/евро. При этом к середине сессии торги фактически остановились, поскольку отсутствовали предложения по продаже валюты.

5 сентября днем украинские банки покупали доллар США в среднем по 8,15 грн/долл., продают — по 8,23 грн/долл.

Курс покупки наличного доллара повысился на 0,3%, продажи — на 0,8%, по сравнению со вчерашним днем.

Предложения банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,11-8,20 грн/долл., по продаже – в пределах 8,16-8,30 грн/долл.