В Times говорят, что Табачник сам «включил» КНУ в их рейтинг университетов

Главный редактор рейтинга университетов Times Higher Education Фил Бейти опроверг обнародованную министром образования Украины Дмитрием Табачником информацию о включении Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в перечень лучших университетов мира.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра исследования общества, такой ответ был получен на обращение в Times.

Ф.Бейти отметил, что редакция рейтинга имеет заявку от университета и он оценивался комиссией, однако не получил места в рейтинге.

"Я могу подтвердить, что этот университет не был включен в рейтинг Times Higher Education World University Rankings», - отметил Ф.Бейти.

По его словам, рейтинг на 2012-2013 года будет опубликован 3 октября 2012 года, и ни одна информация о местах университетов в рейтинге в принципе не может быть обнародована до 3 октября.

«Немногим раньше могут получить информацию только представители университетов, которые попали в рейтинг, – за 24 часа до обнародования», - сказал он.

Руководитель образовательных проектов Центра исследования общества Инна Совсун заметила: "Бесспорно, вхождение в рейтинги является важным показателем качества образования в отобранных университетах. Однако само по себе оно не может быть целью работы министерства: первоочередно надо работать в направлении улучшения качества образования и науки в высших учебных заведениях. Но поскольку системной работы в этом направлении не ведется, то министр Табачник начинает спекулировать подобными тезисами, которые никак не подтверждены. Очевидно, подобные заявления должны продемонстрировать успешность политики непопулярного министра и отвлечь общественное и политическое внимание от действительных проблем украинского образования".

Как сообщала газета «Экономические известия», на днях Д.Табачник заявил: "Мне сегодня звонил директор самого престижного лондонского "таймсовского" рейтинга... И вчера принято решение, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вошел в состав мирового рейтинга по всем показателям".