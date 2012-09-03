ВР хочет принять закон о митингах без заключений Венецианской комиссии
19:25, 03 сентября 2012Политика
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ВР намерена принять законопроект "О мирных собраниях", который вызвал волну недовольства в обществе, не дожидаясь выводов экспертизы Венецианской комиссии.
Оробец рассказала о намерениях власти
Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook депутат Леся Оробец.
"Его будут рассматривать в четверг - так решил Согласительный совет, хотя только на прошлой неделе по требованию 150 общественных организаций он был отправлен международным экспертам", - цитирует депутата Украинская правда.
"Режим или не ждет от экспертизы ничего утешительного для себя, или очень хочет защититься перед выборами (или и после них) от гнева граждан", - написала Оробец.
Оробец отмечает, что "в нынешнем его виде скандальный проект предоставляет режиму репрессивную дубинку, которую сейчас власть не может задействовать на законных основаниях".
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