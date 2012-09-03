ВР хочет принять закон о митингах без заключений Венецианской комиссии

Об этом сообщает на своей странице в сети Facebook депутат Леся Оробец.

"Его будут рассматривать в четверг - так решил Согласительный совет, хотя только на прошлой неделе по требованию 150 общественных организаций он был отправлен международным экспертам", - цитирует депутата Украинская правда.

"Режим или не ждет от экспертизы ничего утешительного для себя, или очень хочет защититься перед выборами (или и после них) от гнева граждан", - написала Оробец.

Оробец отмечает, что "в нынешнем его виде скандальный проект предоставляет режиму репрессивную дубинку, которую сейчас власть не может задействовать на законных основаниях".