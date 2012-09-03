Третьяков инициирует изменения в закон из-за запрета встречи с Луценко

По словам Третьякова, с соответствующим депутатским запросом он обратится на сентябрьской сессии Верховной рады, сообщает пресс-служба депутата.

"Как народный депутат, я по закону имею право без каких-либо ограничений встречаться с любым своим избирателем, - заявил Третьяков. - Но по другому закону судья запрещает мне встречу с Юрием Луценко. Почему? Он избиратель, он не лишен права голоса. Законной причины просто нет".

По мнению оппозиционного депутата, в итоге инициированного им разбирательства каждый из 450-ти депутатов сможет подтвердить свое право беспрепятственного доступа в следственные изоляторы, тюрьмы и места лишения свободы к гражданам Украины, многим из которых нужна помощь.

Как подчеркнул Третьяков, таким образом, у избирателей появится реальный рычаг воздействия на судебную власть.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется путем самовыдвижения по 218-му мажоритарному округу Киева, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов.