Янукович погасил марку

Как сообщает Центр связей с общественностью УГППС «Укрпочта», сегодня состоялась церемония погашения конверта с маркой, созданной специально для увековечения этого события.

В церемонии погашения приняли участие Президент Украины Виктор Янукович и президент Всемирной газетной и информационно-издательской ассоциации Джейкоб Мэтью. Именно они осуществили торжественное погашение конверта и персонифицированной марки, предоставленной „Укрпочтой”.

По словам директора УГППС „Укрпочта” Оксаны Плотниковой, участие в таком масштабном событии открывает новые возможности в развитии организации.

«Впервые за долгие годы проведения конгресса именно „Укрпочта” стала инициатором создания оригинальной почтовой миниатюры для одного из самых влиятельных международных профессиональных объединений. Кроме того, участие во Всемирном газетном конгрессе позволяет узнать о наиболее эффективных решениях в издательском бизнесе от лидеров мировой индустрии новостей, рассказать о себе и найти пути для развития бизнеса и совместных проектов», - отметила она.

Также оригинальные филателистические сувениры в рамках Всемирного форума редакторов были презентованы конгрессменам.