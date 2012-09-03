Литвин говорит, что зауважал брата за драку в своем округе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов, почему его брат «с людьми на базаре ссорится, листовки отнимает», в которых содержится негативная информация о В.Литвине.

В.Литвин отметил, что законодательство Украины «запрещает распространять клевету». «Я понимаю своего брата, я его даже еще больше зауважал», - подчеркнул он.

В.Литвин считает, что в этих листовках содержалась чушь о нем. «Скажу вам чисто по-человечески, и чисто по-житейски – я очень хотел бы увидеть, как бы каждый из вас реагировал, если бы на вашего брата или сестру лили грязь, которая абсолютно ничем не подтверждается. Нужно иметь определенные тормоза», - сказал В.Литвин.

Он подчеркнул, что не разделяет эмоции брата, но понимает его. При этом добавил, что всегда готов к диалогу и готов отвечать на вопросы, которые есть к нему. «И не засланным казачкам, рассказывать людям на моей родине, кто я такой, как я живу, и что я сделал», - отметил В.Литвин.

Как сообщал УНИАН, 27 августа народный депутат Геннадий Москаль обратился к генпрокурору Виктору Пшонке с требованием привлечь к ответственности виновных в избиении общественных активистов, которые раздавали листовки против В.Литвина в Новоград- Волынском Житомирской области. По информации Г.Москаля, "как стало известно из СМИ, 25 августа на активистов общественной организации напала группа лиц. Одним из нападающих оказался Петр Литвин, родной брат Владимира Литвина, который на парламентских выборах баллотируется в одномандатном избирательном округе №65 в Новограде-Волынском".