Активистов, которые агитировали против Литвина, избили

Общественных активистов движения "Відсіч", которые распространяли в городе Новоград-Волынском Житомирской области листовки против спикера парламента Владимира Литвина, сегодня избили неизвестные лица, а затем задержала милиция.

Об этом сообщила УНИАН одна из активисток движения Екатерина Чепура.

По ее словам, активисты проводили акцию против В.Литвина в мажоритарном округе, где он баллотируется, в рамках кампании против должностных лиц и народных депутатов, причастных к принятию языкового закона.

По словам Е.Чепуры, с самого начала по приезду в Новоград-Волынский на активистов осуществлялось давление как со стороны неизвестных, так и работников милиции. После того, как активисты начали раздавать листовки с информацией о том, что В.Литвин подписал языковой закон, и за него не нужно голосовать, на местном рынке группа неизвестных совершила на них нападение, в результате чего пострадали несколько человек.

После того, как активисты обратились в милицию по поводу нападения, им было предложено пройти в участок и написать заявления о нападении. Однако, по словам Е.Чепуры, когда активисты пришли в милицию, им было объявлено, что они задержаны на 3 сутки до установления их личностей. По словам Е.Чепуры, после того, как активисты выразили несогласие с такими действиями милиции, привоохранители применили к ним силу.

По состоянию на 14.00, активистов таки выпустили из участка.

По словам Е.Чепуры, милиция также препятствовала раздаче листовок против В.Литвина и во втором населенном пункте, который находится в мажоритарном округе, где он баллотируется - Червоноармейске. В частности, милиция требовала от активистов, чтобы они прошли в участок для дачи объяснений, а также забрала у одного из них паспорт.