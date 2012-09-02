Завтра ВАСУ решит, быть ли фамилиям Тимошенко и Луценко в бюллетенях

В понедельник, 3 сентября, Высший административный суд (ул. Московская, 8) рассмотрит иск на действия Центральной избирательной комиссии относительно решения о невключении в избирательный бюллетень фамилий кандидатов в народные депутаты от Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», заседание суда начнется в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ЦИК утвердил текст и форму избирательного бюллетеня для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на парламентских выборах.

В избирательном бюллетене будут указаны фамилии и имена первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых на партийных съездах.

Ю.Тимошенко по решению предвыборного съезда возглавила партийный список «Батькивщины», а Ю.Луценко в этом списке занял пятое место. В то же время ЦИК отказал им в регистрации кандидатами в народные депутаты из-за судимости.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил, что в тексте избирательного бюллетеня в общегосударственном многомандатном избирательном округе не будет фамилий Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, поскольку они не зарегистрированы кандидатами в народные депутаты.

30 августа один из лидеров Объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил, что «Батькивщина» обжалует отказ ЦИК включить в избирательный бюллетень фамилии Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.