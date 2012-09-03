Оппозиция предлагает кнопку «антиЧечетов»

Фракция НУ-НС требует ввести в действие систему сенсорного голосования в парламенте для того, чтобы каждый народный депутат лично голосовал за себя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко.

Он выразил сомнение в том, что работа депутатов во время последней сессии Верховной Рады будет нормальной.

Н.Мартыненко убежден, что в сессионном зале будет не больше 100-150 депутатов, которые «снова будут штамповать законы, поданные Банковой или Грушевского».

Н.Мартыненко также отметил, что снова будут ставиться рекорды, и некоторые депутаты будут голосовать за 20 своих коллег.

«Мы требуем ввести в действие сенсорную кнопку. В противном случае нет смысла обсуждать те или иные законы», - сказал Н.Мартыненко.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин напомнил, что парламент уже рассматривал проект постановления о введении сенсорной системы голосования, однако провалил его.

«Если хотите, я еще раз внесу проект постановления. Только проголосуйте», - сказал В.Литвин.

Спикер также выразил сомнение в целесообразности работы ВР во время последней сессии в нормальном режиме.

По его мнению, депутаты могли бы собираться 1-2 раза в неделю и принимать крайне необходимые законы, а дальше работать в предвыборном режиме.

В то же время В.Литвин напомнил, что именно парламент принимал решение о привычном режиме работы в выборный период. «Будут другие предложения - давайте принимать», - сказал он, обращаясь к депутатам.