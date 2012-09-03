ВР хочет услышать от министра, был ли Яценко в ДТП
Фракция НУ-НС требует в пятницу во время часа вопросов к правительству заслушать информацию министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко относительно ДТП при участии народного депутата Антона Яценко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко.
По его словам, информация, имеющаяся в СМИ, очень противоречива, поскольку с одной стороны говорят, что А.Яценко был в машине, а с другой, что не был.
«Поэтому министр внутренних дел должен информировать, какой на самом деле была ситуация с ДТП», - сказал Н.Мартыненко.
В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин информировал, что он уже официально обратился к министру внутренних дел относительно данного ДТП.
Кроме того, добавил председатель ВР, В.Захарченко в составе всего правительства будет присутствовать в ВР в пятницу на часе вопросов к правительству и депутаты будут иметь возможность выяснить у него всю информацию относительно этого ДТП.