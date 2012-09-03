ВР хочет услышать от министра, был ли Яценко в ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко.

По его словам, информация, имеющаяся в СМИ, очень противоречива, поскольку с одной стороны говорят, что А.Яценко был в машине, а с другой, что не был.

«Поэтому министр внутренних дел должен информировать, какой на самом деле была ситуация с ДТП», - сказал Н.Мартыненко.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин информировал, что он уже официально обратился к министру внутренних дел относительно данного ДТП.

Кроме того, добавил председатель ВР, В.Захарченко в составе всего правительства будет присутствовать в ВР в пятницу на часе вопросов к правительству и депутаты будут иметь возможность выяснить у него всю информацию относительно этого ДТП.