Литвин вдруг стал принципиальным к представителю президента в ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на заседании Согласительного совета.

После того, как Ю.Мирошниченко зачитал длинный список законопроектов, который предлагается на рассмотрение ВР, среди которых были и правительственные законопроекты, В.Литвин, обращаясь к нему, сказал: «Чьи это предложения, кого вы озадачиваете?».

В.Литвин подчеркнул, что от правительства предложения озвучивает вице-премьер-министр Украины, а Президент Украины написал 4 письма ВРУ относительно определения как безотлагательных ряда законопроектов.

В.Литвин подчеркнул, что «вы нас озадачили и что ВР должна выполнять ваши указания».

Ю.Мирошниченко подчеркнул, что он вносит предложения от Президента Украины. В.Литвин опять сказал: «Вы все время нам на неделю наряд даете, и мы же не выполним эти вопросы».

Ю.Мирошниченко в ответ отметил, что «и Президент Украины, и правительство, и я надеюсь, парламент, должны действовать согласованно».

В.Литвин отметил, что Ю.Мирошниченко все время дает ВР задания и в таком количестве, что их нельзя рассмотреть на протяжении недели.

По словам председателя парламента, ВР должна рассматривать не только «ваши установки, но должен реализовывать и другие вопросы».

Ю.Мирошниченко отметил, что он не дает заданий парламенту Украины, а вносит предложения, которые предлагаются Президентом Украины.

Следует отметить, что Ю.Мирошниченко всегда на Согласительном совете озвучивал законопроекты, которые предлагались для рассмотрения на сессионной неделе, как сделал и в этот раз.