Между Киевом и Москвой - новый газовый конфликт

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

Как сообщал УНИАН, в пятницу на переговорах в Москве глава Минэнерго Юрий Бойко и председатель правления Газпрома Алексей Миллер обсуждали закачку газа в украинские ПХГ.

Неофициально собеседники издания в Газпроме говорят, что Украина "вновь отказывается" купить необходимые Москве объемы газа для наполнения подземных газохранилищ. "Мы настаиваем на том, что должно быть закачано 25 млрд кубометров природного газа. Украинская же сторона говорит, что ей достаточно будет и 20 млрд кубометров,— пояснил собеседник в монополии.— Газпромбанк готов выдать кредит для закупки дополнительного объема газа, но Украина не готова на это идти".

Но в украинском Минэнерго считают, что резервы газа должна формировать и оплачивать сама российская монополия. Высокопоставленный источник в департаменте нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго рассказал, что на конец августа в ПХГ были накоплены уже 16,1 млрд кубометров газа. "Мы планируем закачать еще около 4 млрд кубометров до начала отопительного сезона,— говорит он.— Этого должно хватить для бесперебойного транзита газа в случае, если российская сторона не снизит подачу газа, как было этой зимой из-за холодов в самой России".

Если же Газпром хочет подстраховать себя, он может арендовать украинские подземные газохранилища и хранить там топливо, оплачивая аренду украинской стороне, отмечает источник в Минэнерго. По его словам, украинская сторона не готова идти навстречу России в вопросе хранения природного газа в силу того, что добиться существенных уступок как в вопросе снижения цен на газ, так и в вопросе отказа России от альтернативных маршрутов транзита топлива не удалось.

Украина уже обеспечивала поставки топлива в ЕС за счет собственных резервов газа. В феврале этого года во время рекордного снижения температуры в Европе Газпром ежедневно поставлял в ЕС лишь 300 млн кубометров газа, а Украина по просьбе российской монополии и европейских потребителей отправляла 500 млн кубометров газа в сутки из своих ПХГ. Этот газ был оплачен Нафтогазом, а Газпром не только не компенсировал компании затраты, но даже обвинил ее в несанкционированном отборе российского газа. Тогда пострадавшей стороной от недопоставок топлива оказался Евросоюз.

Пресс-секретарь представительства Евросоюза в Украине Давид Стулик заявил , что для ЕС важно, чтобы разногласия между Украиной и Россией не привели к нежелательным последствиям для европейского рынка и европейских потребителей, но от более подробных комментариев отказался.