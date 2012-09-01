Газпром: Украина обязана закачать газ

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам встречи в пятницу, 31 августа, в Москве председателя правления российского газового монополиста Алексея Миллера и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Бойко.

«Стороны обсудили ход закачки «Нафтогазом Украины» газа в украинские ПХГ и планы заполнения хранилищ газом к началу осенне-зимнего периода. Было особо отмечено, что наличие достаточных объемов газа в ПХГ Украины является ключевым условием выполнения украинской стороной обязательств по транзиту газа», - говорится в сообщении.

На встрече также рассматривались перспективы сотрудничества в газовой сфере.

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Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера прошла 22 августа. Тогда стороны обсудили вопросы обеспечения «Нафтогазом Украины» бесперебойного транзита российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

Справка УНИАН. В июне 2012 года «Газпром» предоставил «Нафтогазу Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит газа, что обеспечило украинской стороне оборотные средства для закупки газа с целью закачки в ПХГ.

По состоянию на 22 августа, компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в преддверии осенне-зимнего периода накопила в подземных хранилищах 15,7 млрд куб. м газа.

По данным «Укртрансгаза», с апреля по август 2012 года объем закачки газа в подземные хранилища составил 8,8 млрд куб. м.