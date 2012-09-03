Адвокат опасается провокаций в отношении Луценко в Менской колонии

Адвокат экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Алексей Баганец не исключает провокаций в отношении своего подзащитного в Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область).

Об этом он сказал в комментарии газете "КоммерсантЪ - Украина" (№ 132 от 3 сентября).

"Это специфическое заведение, там не обычные бандиты, а бывшие работники силовых структур, многие из которых получили срок именно из-за деятельности Юрия Луценко на посту министра. Поэтому я не исключаю, что могут быть какие-то провокации», - подчеркнул А.Баганец.

Как отмечает издание, защитники Ю.Луценко еще не имели возможности посетить его в колонии.

В то же время, жене осужденного Ирине Луценко удалось пообщаться с ним по телефону. "Поселили его в отдельном помещении, стена которого примыкает к медицинской части. Двери комнаты, где, кроме него, находятся еще пять милиционеров, выходят к медицинской части. У них есть отдельный двор", – сообщила она, добавив, что ее мужу позволили взять в колонию несколько книг, включая Библию.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он будет отбывать наказание.

Накануне помощник председателя Государственной пенитенциарной службы Игорь Андрушко рассказал, в каких условиях будет содержаться Ю Луценко. По его словам, экс-министра должны были поместить в блочное помещение с тремя-четырьмя другими специально подобранными заключенными.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за нанесенный ущерб) за завладение государственным имуществом и превышение служебных полномочий. 16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным этот приговор, вынесенный Ю.Луценко.

17 августа Ю.Луценко было осужден к двум годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в президенты Виктора Ющенко.