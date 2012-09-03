СМИ: На нардепов может обрушиться купол Верховной Рады

Накануне открытия осенней сессии, последней, для депутатов нынешнего, шестого созыва, в Верховной Раде бьют в набат. Металлоконструкции, которые скрепляют громадный стеклянный купол, венчающий здание парламента, прогнили, - пишет Комсомольская правда в Украине. Народные избранники опасаются, что тонны стекла и металла обрушатся вниз. Не исключено, в разгар очередного заседания.

- За последние годы не выделяли денег ни на реставрацию, ни хотя бы на ремонт купола. Нам, депутатам, остается только надеяться, что сотрудники, отвечающие за техническую безопасность зданий Верховной Рады, хотя бы в курсе проблемы и дают оценку состояния купола, - рассказал журналистам первый зампреда комитета по вопросам регламента Сергей Сас.

Конструкции купола составлены из металла, стекла обычного и комбинированного (цветного), причем сам диаметр плафона – 16 метров. Учитывая высоту конструкции (около 10 метров), площадь стеклянной поверхности составляет не менее 500 "квадратов". А поскольку толщина стекла - минимум сантиметр (ведь оно должно выдерживать зимние снегопады и градины диаметром в полтора-два сантиметра), над головой нардепов находится до пятнадцати тонн стекла и металла. И это без учета веса металлического шпиля на крыше и хрустальной люстры в форме подсолнечника, которая висит под куполом (еще 15 тонн).

- В парламенте, конечно, есть инженерная группа, которая следит за тем, чтобы сооружение было в порядке. Но купол требует капитального ремонта: ведь есть понятие "усталость металла", а он эксплуатируется уже десятки лет и требует срочной диагностики, - считает депутат Виктор Швец.

Сами депутаты к угрозе относятся с юмором. Как только "КП" излагала суть проблемы, начинали фантазировать, какие из фракций смогут выжить после "куполо-апокалипсиса", а каким не повезет. Оппозиционеры шутили - мол, "накроет", в основном, представителей парламентского большинства. Те отвечали, что без команды с улицы Банковой даже купол не треснет.

- А за ремонт проголосуем. Непременно. Как только найдем денег на ремонт, - пообещал Михаил Чечетов.