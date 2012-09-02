Завтра Свобода продолжит борьбу за окружкомы в суде

Завтра, 3 сентября, в 11.00 состоится заседание Высшего административного суда, на котором судья Черпак рассмотрит апелляционную жалобу Всеукраинского объединения «Свобода» на постановление Киевского апелляционного суда, который отказался отменить решение Центральной избирательной комиссии о формировании окружных избирательных комиссий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», партия обратилось в Высший админсуд с апелляционной жалобой на постановление Киевского апелляционного административного суда от 30 августа 2012 по делу по иску ВО «Свобода» к Центральной избирательной комиссии о признании противоправным и отмене постановления ЦИК «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года» №604 от 26 августа 2012 года.

В жалобе в Высший админсуд говорится: «Всеукраинское объединение «Свобода» не соглашается с постановлением Киевского апелляционного административного суда ввиду того, что Киевским апелляционным административным судом были неверно применены нормы материального и процессуального права Украины».

«Свобода», в частности, отмечает, что заключение Киевского апелляционного админсуда относительно наличия у ЦИК полномочий устанавливать способ проведения жеребьевки и проводить жеребьевку очередности всех партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий, одновременно в состав всех окружных избирательных комиссий, не отвечает требованиям Закона Украины «О выборах народных депутатов».

Кроме того, объединение считает, что заключение Киевского апелляционного админсуда о том, что жеребьевка очередности всех партий одновременно в состав всех окружных избирательных комиссий была проведена в соответствии с Порядком проведения ЦИК жеребьевки по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии №69, не удовлетворяет нормам Закона Украины «О выборах народных депутатов.

«Таким образом, не осуществив проверку постановления Центральной избирательной комиссии «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года» №604 от 26 августа 2012 года, в соответствии с требованиями ч.3 ст.2 Кодекса административного судопроизводства Украины, Киевским апелляционным административным судом было принято решение с нарушением норм материального и процессуального права, что привело к неправильному решению дела».

ВО «Свобода» требует отменить постановление Киевского апелляционного админсуда от 30 августа 2012 по делу по иску Всеукраинского объединения «Свобода» к Центральной избирательной комиссии о признании действий ЦИК противоправными и отмене постановления Центризбиркома об образовании ОИК, а также «…обязать Центральную избирательную комиссию образовать окружные избирательные комиссии по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года в соответствии с Законом Украины «О выборах народных депутатов Украины», а именно - путем проведения жеребьевки для установления очередности всех партий, которые подали кандидатуры в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины 28 октября 2012 года, и определения участия вышеуказанных партий в формировании таких комиссий по каждой окружной избирательной комиссии».

Как сообщал УНИАН, 24 августа состоялась жеребьевка относительно партийного представительства в 225 окружных избирательных комиссиях.

По результатам жеребьевки ОИК сформированы из состава представителей 19 непарламентских партий, которые принимают участие в выборах, и пяти парламентских партий.

В частности, в каждой из 225 ОИК представлены непарламентские политические партии: «Молодежь во власть», «Украина – Русь единая», «Народно-трудовой союз», «Братство».

В то же время в состав ни одной из ОИК не попал ни один из представителей партий «УДАР Виталия Кличко» и ВО «Свобода».