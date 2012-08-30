Суд отказал Свободе в пересмотре составов окружкомов

19:03, 30 августа 2012
Политика
1829

Суд отказал «Свободе» в отмене постановления ЦИК о формировании окружкомов

Свобода осталась без представителей в окружкомах

 Киевский апелляционный административный суд отказал ВО «Свобода» в удовлетворении иска относительно признания недействующим постановления №604 Центральной избирательной комиссии об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины, согласно которому в состав ни одного из окружкомов не были включены представители «Свободы».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято коллегией судей Киевского апелляционного административного суда сегодня.

В частности, суд не нашел в действиях ЦИК нарушений избирательного законодательства. Суд мотивировал свое решение тем, что ЦИК провел жеребьевку членов окружных комиссий согласно действующему законодательству.

Представитель ВО «Свобода» в ЦИК Олег Махницкий сообщил журналистам, что «Свобода» будет обжаловать это решение суда, но не надеется на положительный для «Свободы» результат.

О.Махницкий отметил, что «Свобода» намерена обжаловать постановление ЦИК в международных судах, а для этого необходимо пройти все процедуры в украинских судах.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter