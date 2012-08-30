Янукович поздравил Лукашенко с днем &#8203;&#8203;рождения

11:18, 30 августа 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с днем рождения.

Янукович пожелал Лукашенко успехов в деятельности

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В своем поздравлении В.Янукович особо отметил значительный личный вклад А.Лукашенко в развитие и углубление добрососедских отношений между Украиной и Республикой Беларусь.

Глава Украинского государства выразил убеждение, что «активный диалог на высшем уровне и в дальнейшем неизменно будет служить укреплению двустороннего сотрудничества на основе партнерства и взаимного доверия».

«Примите мои искренние поздравления с днем рождения, а также сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности», - подчеркнул В.Янукович, обращаясь к А.Лукашенко.

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