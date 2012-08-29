Усенко-Черная: юротдел ЦИК валится с ног из-за нашествия абсурдных исков

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала сегодня на заседании ЦИК.

«У ЦИК есть основания опасаться, что это постановление будет обжаловано. Уже сегодня есть жалобы, в которых требуют отстранить Центральную избирательную комиссию от организации избирательного процесса, приостановить избирательный процесс вообще… Каких угодно абсурдных обжалований мы ожидаем и в дальнейшем», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Заместитель председателя ЦИК также сообщила, что в Высшем административном суде обжаловались и ее действия во время организации и подготовки избирательного процесса.

«Создается впечатление, что ЦИК стала объектом хакерской атаки, когда юридическое управление ЦИК падает с ног, поскольку вынуждено сверх человеческих сил находиться в судебных заседаниях», - отметила она.

«Такое впечатление, словно специально какой-то невидимый фантом в избирательном процессе поставил целью заблокировать деятельность ЦИК, выбивая из строя юридическое управление секретариата комиссии», - сказала Ж.Усенко-Черная.

Как сообщал УНИАН, в тексте избирательного бюллетеня, утвержденного сегодня Центральной избирательной комиссией, сразу после названия партии – субъекта избирательного процесса будут указываться имена, отчества и фамилии первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых партийными съездами, в том числе Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Павла Лазаренко.