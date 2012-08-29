Тимошенко и Луценко будут в избирательных бюллетенях

В тексте избирательного бюллетеня, утвержденного сегодня Центральной избирательной комиссией, сразу после названия партии – субъекта избирательного процесса, будут указываться имена, отчества и фамилии первых пяти кандидатов в депутаты, выдвинутых партийными съездами, в том числе Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Павла Лазаренко.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК при поддержке 10 из 13 присутствующих на заседании членов ЦИК.

4 членов комиссии – Юлия Швец, Игорь Жиленко, Валерий Шелудько и Михаил Охендовский, а также председатель ЦИК Владимир Шаповал отсутствовали на заседании по уважительным причинам.

Заместитель председателя комиссии Жанна Усенко-Черная предложила принять за основу проект решения, который четко удовлетворял бы нормам закона о выборах народных депутатов, в соответствии с которыми в избирательном бюллетене вместе с названием политической силы должны указываться имена и отчества, но без фамилий кандидатов в депутаты, выдвинутых именно партийными съездами.

Таким образом, сохранялись бы только имена и отчества бывшего экс-премьера Ю.Тимошенко, экс-министра внутренних дел Ю.Луценко и экс-премьер-министра П.Лазаренко, которые были выдвинуты партиями, но не зарегистрированы ЦИК кандидатами в депутаты.

Секретарь ЦИК Татьяна Лукаш предложила указать также и фамилии выдвинутых кандидатов.

В свою очередь член комиссии Александр Шелестов отметил, что необходимо указать в решении ссылки на постановления Центральной избирательной комиссии, которыми этим трем политикам было отказано в регистрации.

При обсуждении этого вопроса практически все представители субъектов избирательного процесса подчеркивали, что любое решение ЦИК можно будет рассматривать или как четкое соблюдение норм закона, или как его нарушение.

В частности, представитель партии «УДАР» предложил оставить в тексте избирательного бюллетеня только имена и отчество, не указывая фамилий кандидатов.

Представитель партии «Батькивщина» Руслан Князевич обратил внимание на то, что поскольку закон о выборах народных депутатов принимался наскоро, нюанс об обязательном размещении в бюллетене фамилий кандидатов остался вне поля зрения депутатов.

По его словам, именно такой текст закона был также согласован с Венецианской комиссией.

В свою очередь представитель КПУ Евгений Герасименко отметил, что в случае включения в бюллетень Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и П.Лазаренко будут нарушены права избирателей, которые будут голосовать за тех людей, которые не избираются, поскольку не зарегистрированы ЦИК.

Представитель партии «Украина – Вперед!» Александра Павленко отметила, что ЦИК при принятии своего решения должен учитывать возможные судебные риски. Однако, по ее словам, судебная практика свидетельствует о том, что понятие «имя собственное» также предусматривает возможность указания всех собственных имен, то есть имени, отчества и фамилии.

В конце концов, ЦИК приняла решение с предложениями, внесенными А.Шелестовым и Т.Лукаш. Таким образом, в тексте бюллетеня будут указаны имена, отчества и фамилии кандидатов в депутаты, которые выдвинуты партиями, но не зарегистрированы ЦИК.

В то же время окончательное решение ЦИК остается непонятным. В частности, Р.Князевич сообщил журналистам, что «Батькивщина» обжалует это решение Центризбиркома, если в избирательном бюллетене не будут размещены фамилии лидеров – Ю.Луценко и Ю.Тимошенко.

«Центральная избирательная комиссия обязана воспроизвести первых пять кандидатов, включенных в список, потому что даже несмотря на то, что она приняла специальное постановление об отказе в регистрации Ю.Тимошенко и Ю.Луценко, она не принимала решение об их исключении из списков, поскольку закон наделяет ЦИК таким правом только в одном случае – если человек умер. Тогда ЦИК обязана признать выбывшим из баллотирования и, соответственно, исключить из списка», - сказал он.

Представитель «Батькивщины» в ЦИК также обратил внимание на то, что партия, со своей стороны, также не корректировала списки своих кандидатов.

«Центральная избирательная комиссия, понимая такого рода проблему, такого рода сложность для себя проблемы, и понимая, наверное, политическую волю не допустить Ю.Тимошенко и Ю.Луценко к избирательному процессу, решила действовать не способом, предусмотренным законом, а сослаться на свои постановления об отказе в регистрации», - подчеркнул он.