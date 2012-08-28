Верховный суд Украины может возглавить регионал

Верховный суд Украины (ВСУ) ожидают серьезные перемены. Как сообщает газета "Коммерсантъ-Украина", в связи с достижением нынешним главой суда Петром Пилипчуком пенсионного возраста пленуму ВСУ предстоит провести внеочередные выборы председателя. По информации "Ъ", на эту должность будет выдвинут нынешний глава Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Леонид Фесенко. Вчера Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала его к назначению судьей ВСУ. Господин Фесенко заявил, что получил предложение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Верховного суда.

Леонид Фесенко с 1996 по 2006 год был председателем Апелляционного суда Луганской области. В 2006 году был избран народным депутатом по списку Партии регионов. С октября 2010 года занимает должность председателя Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, созданного указом президента Виктора Януковича в августе 2010 года в рамках судебной реформы. За время своего существования ВССУ рассмотрел, в частности, кассацию по уголовному делу в отношении второго президента Украины Леонида Кучмы, обвинявшегося в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Сейчас на рассмотрении суда находится кассация экс-премьера Юлии Тимошенко, решение по которой будет объявлено 29 августа.

Скорее всего господин Фесенко возглавит ВСУ на безальтернативной основе. За время президентства Виктора Януковича подобная схема была опробована несколько раз.

По информации издания, с приходом Леонида Фесенко в ВСУ суду будут возвращены полномочия, которых он лишился в результате судебной реформы. Восстановления этих полномочий намерен добиваться сам господин Фесенко. "Безусловно, если я стану председателем Верховного суда, это будет нашей первоочередной задачей — вернуть все полномочия Верховному суду,— заявил он.— Верховный суд должен обладать полномочиями, которыми он всегда и обладал,— это не мое желание, просто так должно быть в любой цивилизованной стране".

В Партии регионов готовы расширить полномочия суда. "Конечно, есть основания и необходимость в этом после того, как мы увидели, где в системе имеются изъяны",— сказал глава подкомитета по вопросам увольнения судей и реагирования на нарушения законодательства в сфере правосудия Вадим Колесниченко (Партия регионов). "В полном объеме вернуть полномочия, которые были у Верховного суда до судебной реформы, невозможно,— считает глава подкомитета по вопросам уголовно-процессуального законодательства Святослав Олийнык (внефракционный).— Например, полномочия кассационной инстанции по уголовным и гражданским делам, поскольку был создан и функционирует специализированный суд. Полномочия кассационной инстанции Верховному суду уже, естественно, не вернут". По его словам, речь может идти о возвращении ВСУ права пересматривать дела по собственной инициативе или же расширении перечня оснований для пересмотра дел.