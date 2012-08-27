Почти 40% избирателей в глаза не видели списки избранной ими партий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют презентованные директором Фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной результаты опроса, проведенного с 10 по 15 августа Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Только 13,9% респондентов отметили, что ознакомились со всем списком; 12,7% - ознакомились со списком кандидатов, которые по их мнению, входят в “проходную” часть списка. Еще 7,1% указали, что ознакомились со списком первых 10 кандидатов. Не ответили на вопрос 1,2% опрошенных.

Однако больше половины избирателей сказали, что их полностью или частично удовлетворяют списки партий, за которые они намерены голосовать. В частности, полностью удовлетворяют списки кандидатов в депутаты выбранных ими партий 35,7% респондентов. 15,4% опрошенных избирательные списки партий удовлетворяют за исключением нескольких лиц. О том, что список преимущественно не удовлетворяет, заявили 1,1% избирателей; что не удовлетворяет совершенно – 0,2%; удовлетворяет лишь первая пятерка - 5,4%.

В то же время среди опрошенных оказалось 27,7% тех, кто не ознакомился со списками кандидатов от партии, которую они намерены поддержать на выборах .

Не ответили на вопрос о том, удовлетворяет ли список, 14,7% избирателей.

Опрос проводился с 10 по 15 августа во всех областях Украины. Было опрошено 2009 избирателей, погрешность выборки составляет 2,3%.