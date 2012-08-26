Янукович посетит три монастыря на Афоне

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей, планируется, что В.Янукович посетит «русский» Пантелеймонов монастырь, среди монахов которого немало выходцев из Украины, а также Ватопед и Иверский монастырь.

Кроме того, В.Януковича ждут в поселке Карье - административном центре православной монашеской республики, которая насчитывает 20 обителей.

В.Янукович уже посещал Афон в октябре 2011 года в рамках официального визита в Грецию. На Афоне Президент Украины встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем, в подчинении которому находятся афонские монастыри.

Посольство Украины в Афинах недоступно для комментариев относительно визита В.Януковича, отмечает агентство.