Янукович посетит три монастыря на Афоне
13:33, 26 августа 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович посетит три монастыря в Греции на горе Афон, куда он прибывает сегодня с двухдневным частным визитом.
Янукович уже посещал Афон в октябре 2011
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей, планируется, что В.Янукович посетит «русский» Пантелеймонов монастырь, среди монахов которого немало выходцев из Украины, а также Ватопед и Иверский монастырь.
Кроме того, В.Януковича ждут в поселке Карье - административном центре православной монашеской республики, которая насчитывает 20 обителей.
В.Янукович уже посещал Афон в октябре 2011 года в рамках официального визита в Грецию. На Афоне Президент Украины встречался с Константинопольским патриархом Варфоломеем, в подчинении которому находятся афонские монастыри.
Посольство Украины в Афинах недоступно для комментариев относительно визита В.Януковича, отмечает агентство.
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