Газпром успокаивает Европу и заявляет, что украинские выборы ни при чем

"Газпром" намерен выполнить свои обязательства перед европейскими партнерами, несмотря на проблемы с невыплатой Украиной долга за российский газ.

Об этом заявил исполнительный директор по коммуникациям "Газпром экспорта" Илья КОЧЕВРИН, передает ПРАЙМ-ТАСС.

"Мы разделили контракты с Украиной по поставкам и транзиту газа", - пояснил И.КОЧЕВРИН, отвечая на вопрос, как повлияет на европейских потребителей долг украинской стороны (более 1,3 млрд долл.) и возможное сокращение поставок газа Украине. "Все обязательства перед европейскими потребителями будут выполнены", - заверил И.КОЧЕВРИН. По его словам, о ситуации с Украиной "Газпром" уведомил и Еврокомиссию.

И.КОЧЕВРИН, однако, заметил, что никакой даты начала сокращения поставок не существует, и "мы продолжаем переговоры с Украиной (на уровне компаний) и надеемся решить эту проблему". По его словам, предупреждение концерна о возможном сокращении поставок не является попыткой повлиять на политическую ситуацию в Украине.

Он добавил, что одной из причин возникшей проблемы с задолженностью может быть "длинная цепь внутренних неплатежей в Украине". Газ из РФ поставляется "по цепочке "РосУкрЭнерго" - "УкрГаз-Энерго" - потребители Украины и "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Газпром» направил своим европейским партнерам уведомления о существующих проблемах по поставкам газа в Украину. Задолженность украинской стороны за поставки газа составляет более 1,3 млрд. долларов, говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

В тот же день Европейская комиссия призвала «Газпром» и украинские власти как можно быстрее урегулировать проблему долга украинской стороны.

Сегодня, 3 октября, в ходе заседания Кабмина премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру топлива и энергетики Юрию БОЙКО провести предварительные переговоры в Москве в связи с заявлением РАО «Газпром». «Нужно посоветоваться с Президентом и, скорее всего, я тоже поеду работать над этим вопросом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер подчеркнул, что правительство намерено предпринять усилия для сохранения цены на газ для Украины на существующем уровне, а также «сохранить отношения с нашим партнером в этих вопросах».

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.