Врач-куратор: Тимошенко не таскает штангу

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявила украинский куратор лечения бывшего премьер-министра, врач-невропатолог высшей категории Ирина Фурса.

Таким образом она прокомментировала слова защитника Тимошенко Сергея Власенко о возможности обнародования властями видео, которое должно продемонстрировать удовлетворительном состоянии здоровья заключенной.

По словам врача, занятия по лечебной физкультуре до мельчайших деталей расписывают медики из немецкой клиники «Шарите». Последнее назначение для Тимошенко сделала Анетт Райсгауер.

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«Разнообразные задания тренируют определенные мышцы. Поэтому она подробно расписала упражнения и все распределила по времени. На этой неделе врач убедилась, что пациентка их выполняет правильно, последействие удовлетворительное », - отметила Ирина Фурса.