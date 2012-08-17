Врач: Тимошенко до сих пор не может передвигаться самостоятельно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге немецкий врач Аннет Райсхауэр после двухдневного пребывания в этой больнице.

«До сих пор пациентка не может передвигаться самостоятельно, без посторонней помощи», - сказала она.

При этом А.Райсхауэр отметила, что на протяжении ее пребывания был разработан план терапевтических мероприятий, благодаря которому можно успешно проводить лечение Ю.Тимошенко.

Очень важным моментом при этом, отметила врач, является то, что лечение «должно проходить в состоянии покоя и без стрессовых ситуаций».

Этот план терапевтических мероприятий, сказала А.Райсхауэр, был разработан в сотрудничестве с украинскими коллегами.

При этом она отметила, что в случае обстоятельного лечения можно ожидать улучшения позитивной тенденции.

По словам немецкого врача, Ю.Тимошенко пожелала, чтобы ей было предоставлено больше покоя.

Комментируя инициативу украинских врачей о проведении судебных заседаний в режиме видеоконференций во время лечения Ю.Тимошенко, она отметила, что врачи клиники «Шарите», в частности, ее руководитель Карл Макс Айнхойпль, до сих пор не высказывали свое мнение по этому поводу.

Сегодня А.Райсхауэр отбывает в Германию.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением состояния здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.