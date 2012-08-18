Французский пловец без рук и ног совершил кругосветное плавание

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал RTL, Филипп Круазон (Philippe Croizon) стал инвалидом после того, как получил мощнейший разряд тока. Тогда медикам пришлось ампутировать у него все конечности. Однако Филипп не утратил силы духа и с помощью специально разработанных протезов решил совершить казалось бы невозможное: символически связать пять континентов, проплыв через проливы, их разделяющие.

О начале плавания он объявил в апреле 2012 года, а первый заплыв совершил в мае того же года.

Ранее он проплыл из Папуа-Новой Гвинеи в Индонезию, соединив Океанию и Азию, пересек Красное море, связав таким образом Африку и Азию, а также Гибралтарский пролив, отделяющий Европу от Африки.

И вот в ночь на субботу француз завершил путешествие из США в Россию, связав Азию и Америку. Свой проект по пересечению пяти континентов Круазон, как и планировал, завершил накануне Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне.