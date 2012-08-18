В Измаиле болгарам отказали в праве на региональный язык

В городе Измаил Одесской области депутаты на внеочередной сессии горсовета закрепили за русским языком региональный статус. В то же время, горсовет отказался рассматривать инициативу болгарских общественных организаций о предоставлении регионального статуса болгарскому языку, сообщает ZN.UA.

В Измаиле, по данным всеукраинской переписи, преобладает русское население - 43,7%. За ним следуют украинцы- 38%, болгары - 10% и молдаване - 4,3%. Другие группы немногочисленны.

Представители ряда общественных организаций обратились к властям города с просьбой включить в повестку дня вопрос о закреплении за болгарским статуса регионального, предоставив для этого необходимые данные. Однако им было отказано. Сейчас они готовят жалобы, в том числе на имя президента страны.