Политолог: Луценко может выйти на свободу скорее, чем думают

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразил директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на пресс-конференции в Киеве.

В частности, политолог заметил, что Ю.Луценко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко внесены в избирательный список Объединенной оппозиции.

“Как публицист со своими острыми комментариями, он будет присутствовать в избирательной кампании, и, в известной степени, будет влиять на политический процесс, хотя гораздо меньше, чем Тимошенко”, - сказал В.Фесенко.

Политолог не исключил, что Ю.Луценко может выйти на свободу быстрее, чем ожидается, поскольку не представляет серьезной угрозы для власти. “Именно через Луценко могут показать решение проблемы политзаключенных в Украине”, - сказал В.Фесенко, добавив, что экс-министра могут освободить раньше, чем предусмотрено приговором суда, по сугубо политическим обстоятельствам.

Политолог также заметил, что власть значительным количеством дел против оппозиционеров пытается компенсировать их качество. “Сам Луценко был прав, когда сказал, что сидит за свой острый язык в адрес отдельных лиц”, - убежден В.Фесенко.

В то же время, по его словам, более серьезные события и для Ю.Луценко, и для Ю.Тимошенко будут связаны с рассмотрением их жалоб в Европейском суде по правам человека.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала заметил, что Ю.Луценко создал бы для власти много проблем, если бы его освободили от наказания, и он хотя бы опосредствовано принял бы участие в избирательной кампании.

“Даже если бы была подписка о невыезде, то он смог бы многое сделать в Киеве, никуда не выезжая”, - считает политолог.