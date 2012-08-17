СМИ: В Киеве нашелся отец одной из Pussy Riot (видео)
21:05, 17 августа 2012Политика
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На акцию в поддержку Pussy Riot в Киеве перед посольством России пришел писатель и блогер Адольфыч, который утверждает, что является отцом Надежды Толоконниковой.
По словам писателя, перед началом акции он молился за Pussy Riot.
"Они не осквернили храм. Оскверняет любая жидкость животного происхождения. Ничего они не осквернили, храм ведь заново не освящали", — сказал он.
Писатель также прокомментировал выходку группы Фемен, которая за час до начала акции снесла поклонный крест на Майдане независимости в поддержку Pussy Riot, а в конце интервью поразил Revizor.ua откровением: одна из Pussy Надежда Толоконникова — его дочь.
"Толоконникова моя дочка. 24 года назад служил в Москве в армии. Было у нас с одной дамой...", — сказал он.
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